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Общество
13.06.2019 21:44
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В Кабардино-Балкарии арестован один из лидеров черкесского движения. У него нашли 263 гр наркотика

Полицейские Кабардино-Балкарии задержали руководителя общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко. В пятницу 7 июня его автомобиль был остановлен на трассе «Кавказ» в Лескенском районе республики. При мужчине были обнаружены 263 гр наркотика растительного происхождения. 

«На поверхности пакетов обнаружены следы рук подозреваемого. В смывах с рук выявлены следы наркотического вещества», – цитирует 13 июня РИА Новости ответ МВД на запрос 

о судьбе Кочесоко. При этом в региональном управлении МВД уточнили, что в ходе допроса с участием адвоката общественник «признался в незаконном приобретении и хранении». В тот же день ему предъявили обвинение, «в присутствии защитника мужчина признал свою вину».

«Коммерсант» называет Мартина Кочесоко «одним из популярных лидеров черкесского движения». Издание уточняет, что движение выступает за сохранение черкесской идентичности на основе хабзэ — традиционной адыгской этико-философской доктрины. Сторонникам близки идеи создания специфически черкесского субъекта федерации в составе России, признания геноцида черкесов во время войн за покорение Кавказа, во времена Российской Империи, и репатриации потомков черкесов, вынужденно покинувших родину. 



В сентябре 2018 года Мартин Кочесоко участвовал в событиях у балкарского аула Кенделен, жители которого отказались пропускать конный пробег кабардинцев в честь 310-летия Канжальской битвы. Кочесоко принимал участие в переговорах, добивался освобождения задержанных в ходе беспорядков кабардинцев. Через несколько дней после столкновений с полицией тогдашний глава КБР Юрий Коков ушёл в отставку.

В апреле 2019 года Мартин Кочесоко критиковал власти Нальчика за запрет автопробега на День черкесского флага, выступал против законопроекта о добровольном изучении родных языков. В конце мая на базе «Хабзэ» был проведен круглый стол, посвященный проблемам федерализма. После этого представители местных властей потребовали от родителей активиста «сбавить свою активность». 8 июня в офисе «Хабзэ» прошёл обыск.

12 июня представители ОНК по Кабардино-Балкарии после посещения Кочесоко в СИЗО сообщили, что он не признаёт своей вины. «Он заявил, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает», – цитирует «Кавказский узел» члена ОНК Заура Жемухова. В тот же день издание сообщило со ссылкой на самого фигуранта уголовного дела, что наркотики ему якобы были подброшены.

За ситуацией вокруг активиста  следит Совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте РФ , ранее сообщал член СПЧ Александр Брод. Другой член Совета Андрей Бабушкин направил письмо в защиту Кочесоко на имя уполномоченного по правам человека в КБР. Он просит принять меры для защиты прав активиста. Бывший член СПЧ, журналист и общественный деятель Максим Шевченко утверждает, что Мартин Кочесоко "стал жертвой провокации".

Новость о Кочесоко пришла на фоне громкого скандала в Москве с задержанием 6 июня журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова и якобы обнаруженными у него наркотиками. Через 5 дней после проявленной коллегами и обществом беспрецедентной солидарности с журналистом, дело было закрыто, а сам он отпущен из-под домашнего ареста. На этом фоне практикующие адвокаты рассказали «Фонтанке», что подбрасывание наркотиков  в России нередкое явление, а специалисты Европейского университета в Петербурге, анализируя официальные данные силовиков, указали на косвенные подтверждения возможных фальсификаций уголовных дел по «наркотическим» статьям.

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