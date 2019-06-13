СКА выразил соболезнования Соколову и пообещал помощь

Хоккейный клуб СКА прокомментировал трагический инцидент в семье своего бывшего вратаря и тренера Максима Соколова.

«В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», – заявили в клубе.

Напомним, убийство произошло в коттеджном доме Максима Соколова. Рассматривается предварительная версия, что на 45-летнюю супругу голкипера Ирину напал их 18-летний сын Максим. Максим Соколов-младший сам является вратарём хоккейного клуба СКА-1946. При этом, как сообщалось ранее, свидетелем происшествия, якобы стал младший, 15-летний сын тренера. Он привел в дом, где якобы произошло нападение старшего сына на мать, соседей. Они увидели женщину с перерезанным горлом и истекающего кровью молодого человека.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.





