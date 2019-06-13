Тепловой удар. В «большой тройке» петербургской теплоэнергетики меняется руководство

Из ГУП «ТЭК» и «Теплосети Санкт-Петербурга», которые вместе с «Петербургтеплоэнерго» отапливают почти весь город, уходят многолетние руководители. Перед этим обеим компаниям обещали помощь, но принимать ее будут новые люди.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Во времени и пространстве совпали уход гендиректора «ГУП ТЭК СПб» Игоря Федорова и «Теплосети Санкт-Петербурга» Игоря Стренадко. Если учесть, что ранее появилась информация о замене главы «Петербургтеплоэнерго», выходит, что трехглавый теплосетевой комплекс города обретает три новых лица. Чиновники готовятся к увлекательному отопительному сезону.

О том, что Игорь Федоров и ГУП «ТЭК СПб» не продолжат трудовые отношения, стало известно накануне петербургского форума. Пресс-служба эту информацию не комментирует, но трогательно решила вывесить на сайте итоги пятилетия для компании, словно намекая. 17 числа в ГУП будет назначен новый заместитель гендиректора — бывший замглавы комитета по тарифам Иван Болтенков. После петербургского этапа карьеры за 4 года он успел пройти московский (в управлении президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией), а также ненецкий (на должности заместителя губернатора в НАО). Первым делом ему придется стать исполняющим обязанности директора на время последнего отпуска Федорова в ГУП «ТЭК СПб». А там, вероятно, надо будет принимать полномочия на постоянной основе — мало верится в то, что Болтенков променял позицию заместителя губернатора на должность заместителя директора унитарного предприятия. Есть еще одно наблюдение: Болтенков возвращается в город вскоре после того, как «Газпром межрегионгаз» возглавил Сергей Густов, многолетний руководитель «Петербургтеплоэнерго». Именно в ПТЭ Болтенков возглавлял управление по финансам, после чего был финансовым директором основного подрядчика компании по реконструкции котельных – ООО «Северная компания»

Ненецкий автономный округ для ГУП «ТЭК» – натуральная кузница кадров: Игорь Федоров руководил этим регионом перед тем, как возглавить унитарное предприятие в середине 2014 года. До этого он успел поработать в «Архэнерго», «МРСК Северо-Запад», мэрии Архангельска и администрации Архангельской области, где на должности вице-губернатора занимался вопросами топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Если по итогам первого федоровского года ГУП «ТЭК» получил убыток в 430 млн рублей, то в 2015-м — 290 млн рублей. В последние годы предприятие в плюсе (274 и 286 млн в 2017 и 2018 годах соответственно). Растет объем реконструкции, компания продолжает расширять зону прямых договоров, а двум третям потребителей обещано, что летнее отключение горячей воды для них не продлится более 4 дней.

Новому руководству придется не только продолжать эту тенденцию, но и решать наследственные проблемы. Интересно, что именно на форуме в итоге прозвучала информация по одной из них. «Газпром» может по концессии подключиться к реконструкции сетей. Пока что это все оформлено на уровне «Миллеру показали, и он не отказался сходу», договорились разработать дорожную карту. Но сама возможность для ГУП «ТЭК» - спасительна. В среднем повреждаемость труб у предприятия — 0,81 дефекта на километр (5 лет назад была 1,17), а в пригородной зоне — 2 на км. Именно в Колпинском и Пушкинском районах происходит треть нарушений — при том, что доля местных сетей от общего объема предприятия не дотягивает и до 15%.







Дело в том, что это – зона обанкротившегося «Пушкинского ТЭК», а ГУП «ТЭК», чтобы избежать коллапса в двух районах, пришлось просто брать в аренду 50 котельных, 26 ЦТП и 554 км сетей - как правило экстремально изношенных. Реконструировать арендованные трубы предприятие не может. При этом ГУП является главным кредитором пушкинского банкрота с требованиями, стремящимися к 4 млрд рублей. Продать побитый жизнью имущественный комплекс «ПушТЭК» одним махом надежды мало, так что ГУП заранее приготовился просто принять его в качестве отступного, для чего придется самостоятельно расплачиваться с другими кредиторами миллионов на 100. После этого предполагалось перейти к перекладке 300 км внутриквартальных сетей и модернизировать котельные, на что требуется около 6 млрд. Участие «Газпрома» может изменить планы города.

Смольный традиционно ставил объемы реконструкции ГУП «ТЭК» в пример другому держателю городских труб – «Теплосети Санкт-Петербурга». Тем неожиданней, что в итоге Федорову приходится уходить на фоне резонансных историй с прорывами: в апреле – в Сосновой Поляне, где погибла женщина (позиция предприятия состоит в том, что этот квартал относится к его зоне, но был включен в программу реновации, которая предполагает и перекладку труб) и в середине мая в Приморском районе города под асфальт ушел мужчина, ему посчастливилось лишь промокнуть (у ГУП «ТЭК» и в этом случае есть уточнение: это охранная зона теплосетей, пешеходов здесь быть не должно).

В «Теплосети Санкт-Петербурга» – аналогичные перемены. По данным «Фонтанки» компанию покидает гендиректор Игорь Стренадко, который на этой должности пробыл даже дольше, чем Федоров – 7 лет. Он тоже пришел в Петербург с севера; правда не из НАО, а из Коми, где успел поработать в предприятии «Гортеплосеть» города Инта. Его появление в «Теплосети» в 2010 году в качестве главного инженера фактически совпало по времени с созданием компании на базе структурного подразделения газпромовской ТГК-1. А уход происходит спустя пару лет после назначения в компанию из МОЭК (еще одна структура "Газпрома") Антона Свиридова, сначала заместителем главного инженера, а потом главным инженером. Предполагается, что именно он станет исполняющим обязанности гендиректора.

Вопрос износа труб для «Теплосети» стоит еще острее, чем для ГУП «ТЭК»: по данным комитета по энергетике, доля сетей старше 25 лет у компаний составляет 49,1% и 23% соответственно. По итогам прошлого отопительного сезона у унитарного предприятия число дефектов выросло на 1% и составило 2806, у внучки «Газпрома» – на 24% (2604). Поэтому без трагедий не обходится и здесь: прошлая осень ознаменовалась гибелью двух человек в кафе «Типичный Питер» на Измайловском. В апреле в окутанную паром промоину угодил автобус в Купчино, обошлось без пострадавших. Это не считая нырнувших под асфальт автомобилей.

Собственно, во многом из-за таких происшествий работа Стренадко в «Теплосети Санкт-Петербурга» включала в себя постоянные объяснения со Смольным. Город предъявлял претензии по поводу того, что инвестиционная программа компании радикально, в 5-7 раз, уступает программе ГУП «ТЭК» и сокращается. На это «Теплосеть» отвечала, что у города есть все возможности вложиться в реконструкцию газпромовских труб, раз уж ей через тот же ГУП «ТЭК» принадлежит более 25% компании, однако почему-то бюджетные средства достаются только унитарному предприятию, составляя до половины его расходов. В этом смысле Стренадко уходит в переломный момент: город впервые пообещал направить 1,5 млрд рублей на программу «Теплосети». На них компания намерена реконструировать 5 км труб и выложить 30 км «времянки» для последующих работ. В программе километры не делят на постоянные и временные, так что программа выросла чуть не вдвое — с 40 км до 70 км.

Ранее сообщалось, что за счет этого вложения город намерен нарастить свою долю до 28%, а в перспективе — и вовсе до 40%, потратив 9 млрд. У ТГК-1, главного собственника компании, свой взгляд: на одном из последних советов директоров одобрено гипотетическое снижение ее доли с 74,99% до 66,7%. Это пока все, на что готова дочка "Газпрома". Денис Федоров, гендиректор «Газпром энергохолдинга», заявил, что тасовать акции если и начнут, то ближе к отопительному сезону.

Однако и такая риторика – уже успех. Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году город Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги (сейчас он возглавляет «Газпром теплоэнерго»). Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Специй в переговоры добавлял спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, который предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за 1 рубль. Судя по всему, с тех пор глава парламента к компании не потеплел: когда недавно возник туманный вариант обмена ветхих труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», он заявил, что это стало бы «аферой века».

Есть у ГУП «ТЭК» и «Теплосети», которые делят 90% теплосетевого рынка города, и несколько курьезные взаимные счеты. Унитарное предприятие в октябре 2018 года подало иск к ТГК-1 аж на 2 млрд рублей. Именно во столько ГУП оценило неосновательное обогащение компании, которая пользуется его сетями, находящимися в зоне ответственности «Теплосети». О природе этого иска может говорить тот факт, что подан он был как раз во время спора Смольного и ТГК-1 относительно перехода на физметод учета топлива: это означает увеличение тарифа и дополнительные многомиллиардные расходы города. В споре побеждала — и победила — дочка "Газпрома", и именно тогда появилась претензия городского предприятия. ТГК-1 удивилась этой арифметике, но послушно пошла в арбитраж, где предварительное заседание благополучно и откладывается до сих пор, в последний раз — до августа.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что кадровые перестановки готовятся в «Петербургтеплоэнерго»: гендиректор Андрей Сухарев уходит, заменить его планировалось бывшим главой комитета по энергетике Владиславом Петровым. Уж в этой-то части газпромовской вертикали точно можно проследить волю Сергея Густова; но то, что новости пришли одновременно из всех компаний «большой тройки» – скорее совпадение.

«Оценивать руководителей будем по их работе, – осторожно говорят в профильном комитете и переходят к практически президентской риторике. - Важно, что времени на раскачку у них не будет. Сейчас самый разгар подготовки к отопительному сезону, и наша задача в том, что бы все теплоснабжающие предприятия своевременно и качественно выполнили запланированные на лето работы. А комитет будет следить за этим особенно внимательно».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»