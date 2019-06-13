«Нафтогаз» ответил на возможность мирового соглашения с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» не получал от «Газпрома» предложений о мировом соглашении по спору в Стокгольмском арбитраже, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минэнерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между «Нафтогазом» и «Газпромом» мировым соглашением, мы можем сообщить, что «Нафтогаз» пока не получал никаких подобных предложений», – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в случае, если такое предложение поступит, компания может рассмотреть, «в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" убытков от невыполнения обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах».

По словам Витренко, «Газпром» должен «Нафтогазу» уже более $2,8 млрд.







Топ-менеджер «Нафтогаза» также сообщил, что компания готова рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение «Газпромом» контрактных обязательств в 2018-2019 годах.

«Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, мы не будем этого требовать в арбитраже», – отметил он.

Витренко предположил, что Новак имел в виду отказ «Нафтогаза» от взыскания с «Газпрома» задолженности.

«И это все ради продолжения текущего контракта на транзит, который, в интерпретации "Газпрома" не несет никаких обязательств по объемам транзита. То есть как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги. Абсурдное для нас "мировое соглашение", не так ли?» – заключил он.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявил, что министерство считает возможным мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» по спору в Стокгольмском арбитраже.