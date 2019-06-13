Полиция России кричит – «Турция!». Через четыре года министр Колокольцев им, наконец, поверил

По данным «Фонтанки», 13 июня министр МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение № 943, где он разрешает подчиненным выезд в отпуск в Турцию.

Мало кто уже помнит, как в начале 2015 года выезд сотрудникам МВД за границу был запрещен. Тогда на официальном уровне серьезно комментировали, мол, оперативные службы допущены к совершенно секретной информации, следовательно за кордоном вражеские спецслужбы могут их завербовать. Кстати, та мера коснулась даже постовых, кто единственное, что может разболтать, так это сколько в день дежурная часть оформляет алкоголиков.

Судя по всему, из-за колоссального внутриведомственного раздражения и возможности теперь выезжать только в Сочи и Крым, в сентябре 2015 года полицейским на первое время разрешили выезд в ряд стран. Только они были специальные – Таджикистан, Абхазия, Армения, Марокко, Вьетнам и там даже мелькала всем удобная Турция, но вскоре этот список превратился только в намерения.

С тех времен сотни тысяч сотрудников вместе с сотнями тысяч своих близких отдыхали в Крыму. Сегодня же буквально все наши собеседники из ГУ МВД комментируют однозначно и односложно. Все их эмоции можно уместить в один крик: «Турция!». Экономические мотивы понятны.





