Убийство в семье трех вратарей СКА

С перерезанным горлом найдена у себя в доме жена известного вратаря команды СКА Соколова. Рядом лежал искалеченный старший сын. Младший тоже в крови, но его слова тщательно изучаются.

Максим Соколоd-старший// Александр Кулебякин Кредит: Интерпресс/ТАСС

Следственный комитет Ленобласти вечером 13 июня возбудил уголовное дело по статье "убийство" после того, как в одном из домов коттеджного поселка Новая Романовка под Всеволожском днём была убита 45-летняя супруга бывшего вратаря петербургской хоккейной команды СКА Максима Соколова. Сегодня он тренер молодёжной команды "СКА-1946". По предварительным данным, у женщины было перерезано горло. Там же обнаружили истекающего кровью 18-летнего сына Соколовых — Максима, также играющего в "СКА-1946" вратарём.

О произошедшем соседям стало известно от его 15-летнего брата. Как говорят, раненый и в крови он вбежал с криками о помощи. Мол, старший брат сошёл с ума и убивает мать.

Версия о том, что старший сын напал на мать, на данный момент проверяется. Следствие допрашивает младшего. Исходя из логики, его слова будут тщательно проверятся.

Младший сын тоже занимается хоккеем и тоже вратарь. Выступал за детскую команду. Что касается старшего, то, как сообщили 47news во всеволожской районной больнице, молодой человек в реанимации.

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