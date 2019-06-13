Как мир уходит от владения машиной: каршеринг встроят в каждую новую Renault Zoe

В каждый автомобиль Renault Zoe следующего поколения будет встроено приложение для каршеринга как часть стандартного программного обеспечения. Это еще один шаг в сторону отказа от владения автомобилями в пользу совместного использования.

Программное обеспечение создается французской компанией Vulog, чья платформа уже используется 25 сервисами каршеринга с общим парком автомобилей в 11 тысяч штук, пишет Autocar. Приложение позволяет найти ближайший доступный автомобиль, зарезервировать его и оплатить использование, а также следить за уровнем заряда.

Renault Zoe. Кадр из видео в YouTube

На данный момент компания Renault предоставила 6,1 тысячи электромобилей для каршеринговых сервисов по всей Европе, и ожидается, что новое сотрудничество с Vulog добавит еще 2,5 тысячи машин в каршеринги Северной Европы, Южной Америки и ОАЭ. Кроме этого, Renault является партнером службы по прокату электромобилей в Париже.







Выпуск электромобилей становится практически обязательным для производителей – чтобы избежать серьезных штрафов, которые власти ЕС намерены взимать начиная с 2020 года. Многие компании намерены срочно начать производство, но при этом опасаются, что столкнутся с недостаточным спросом на них. В этом смысле массовое использование электромобилей в каршеринге, похоже, является выходом из тупика: и продукция пристроена, и потенциальный покупатель имеет возможность попробовать, что это такое.

Штрафы «ретроградам», по сведениям Autocar, будут достигать астрономических цифр. Для небольших компаний, типа Mazda, это может быть сравнительно небольшая сумма в 73 миллиона евро, а для гиганта Volkswagen, – до 1,37 миллиарда евро. Общий объем штрафов по автомобильной отрасли прогнозируется на уровне более 13 миллиардов евро, подсчитали аналитики из IHS Markit.