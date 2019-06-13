Маск задумал создать Tesla-подводную лодку как у Джеймса Бонда

Илон Маск на собрании акционеров Tesla заявил, что собирается сделать автомобиль, превращающийся в подводную лодку – такой же, как у «агента 007».

Как пишет издание BGR, один из акционеров на собрании 11 июня задал Маску вопрос, не собирается ли Tesla выпустить автомобиль-амфибию. Тот отреагировал мгновенно и заявил, что в его планах сделать не просто амфибию, а автомобиль, преображающийся в подводную лодку, как в фильме 1977 года с участием Роджера Мура «Шпион, который меня любил».

Маск признался, что в детстве смотрел этот фильм и был поражен сценой, где «агент 007», уходя от погони на белом Lotus Esprit, направляет автомобиль прямо в море. Но упав в воду с причала, машина не только не тонет, а превращается в подводную лодку, у которой колеса убираются в корпус, а вместо них выдвигаются горизонтальные рули.







Действительно, это «волшебство» глубоко запало в душу южноафриканского мальчишки Илона: когда он вырастет и станет миллиардером, он купит «тот самый Lotus Esprit» почти за миллион долларов.

Скриншот с сайта RM Auctions

На самом деле это был полноразмерный макет «подводного Lotus», который использовался при съемках фильма, хотя и на основе реального Lotus.

Любопытно, что в 2015 году в очередном обновлении программного обеспечения Tesla Model S было спрятано «пасхальное яйцо»: владелец мог заменить изображение своего автомобиля на центральном дисплее на картинку этого самого белого «Лотуса» в «подводной» конфигурации.

Теперь же Маск серьезно заявляет, что компания Tesla работает над проектом электромобиля, который сможет превращаться в подводную лодку «в реальности». А тот бутафорский макет его разочаровал, поскольку на самом деле не мог ни во что трансформироваться.

Конечно, пишет BGR, вполне возможно, что «Теслу»-подлодку мы так никогда и не увидим. Ведь Илон Маск известен тем, что не умеет держать язык за зубами. Правда, в данном случае бизнесмен оговорился, что может ограничиться постройкой чего-то типа «шоу-автомобиля», демонстратора технологий. Хотя Илон Маск также известен тем, что порой превращает-таки вымысел в реальность.