Хитрить больше не придётся. В Пулково расширили выезд, шлагбаумов стало больше

На выезде из аэропорта Пулково стало свободнее: проезжая часть в конце зоны прибытия расширена с трёх до шести полос. Это должно предотвратить пробки, которые собирались там из-за ДТП, конфликтов или просто большого числа машин.

Как сообщает 13 июня пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», на новом участке дороги установлены дополнительные шлагбаумы, оборудованные системой бесконтактной оплаты проезда. Всего в зонах прибытия и отправления установлено 15 автоматических шлагбаумов на въезд и выезд.

Раньше в зоне прибытия иногда возникали пробки. Автомобилисты, часто бывающие в Пулково, делились лайфхаками: подъезжая к привокзальной площади, обращайте внимание на то, есть ли впереди затор. Если у зала прибытия много машин, заезжайте на верхнюю эстакаду, к залу отправления, куда прибывшие пассажиры могут подняться на лифте или на эскалаторе. Можно надеяться, что теперь такая хитрость больше не понадобится.







Напомним, бесплатный интервал нахождения в зонах прибытия и отправления (последнюю также называют kiss and fly) составляет 15 минут. Если водитель не успевает выехать за это время, он должен заплатить 700 рублей. Повторный бесплатный заезд возможен только через 30 минут после первого въезда. В 2017 году Пулково на некоторое время сократило бесплатный интервал до 10 минут, объясняя своё решение недобросовестностью таксистов, но петербургское УФАС вернуло автомобилистам 5 минут.

В июне слева от основного здания аэровокзала открылась зона долгосрочной парковки Р13 (тариф составляет 600 рублей в сутки и начинает действовать с седьмого часа). Рядом с терминалом расположены крытый паркинг Р1 и круглосуточные краткосрочные парковки P2 и P3, а на Пулковском шоссе – бесплатная парковка для встречающих.