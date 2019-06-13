Следователи возбудили дело по факту убийства жены экс-вратаря СКА. На нее мог напасть родной сын

По факту убийства женщины во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело, сообщили вечером 13 июня в пресс-службе СК по региону.

В сообщении следователей сухо говорится о том, что «в частном доме... было обнаружено тело хозяйки дома, с явными признаками насильственной смерти». «На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», – уточнили в СК.

По данным издания 47news, убитая — жена тренера хоккейного СКА-1946, бывшего голкипера петербургского клуба Максима Соколова. Ей было 45 лет; по предварительной версии, напал на женщину ее 18-летний сын Максим. Он и сам является хоккеистом, выступал за СКА-1946. Свидетелем трагедии якобы стал второй, младший сын Соколовых, он и привел в дом соседей, которые вызвали полицию.





