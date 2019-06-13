Бизнесу Петербурга усложнят жизнь в жилых домах. Для перевода помещения в нежилое придется спросить разрешения у соседей

Жилищный комитет Петербурга добавит в административный регламент о предоставлении услуги по переводу из жилых помещений в нежилые необходимость заручиться согласием соседей. Соответствующий проект документа Жилком 13 июня опубликовал на антикоррупционной экспертизе. Это, по замыслу ведомства, затруднит бизнесу возможность «поселиться» в жилых домах.

Профильный комитет вносит изменения в административный регламент по предоставлению услуги по переводу жилого помещения в нежилое и наоборот. Для того чтобы превратить квартиру или комнату в нежилое помещение, собственнику в числе пакета документов предстоит предоставить протокол общедомового собрания собственников помещений с их согласием на изменение статуса помещения.

Поправки в регламент вводятся в соответствии с изменениями в Жилищный кодекс РФ, которые вступили в силу 9 июня, пояснили «Фонтанке» в профильном комитете города.

Согласно им, «за» должны высказаться две трети хозяев помещений в подъезде, а если здание имеет только одну парадную, правило распространяется на весь дом. Кроме того, хозяин помещения для изменения его назначения на нежилое должен заручиться согласием всех своих соседей, в том числе этажом выше и ниже.





