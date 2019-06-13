«Алые паруса» сделают пешеходными мосты, набережные, Невский. Закрывать движение начинают за 10 дней
Масштабные ограничения движения вводятся в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса», который пройдёт в ночь с 23 на 24 июня с участием нового судна - брига "Россия". Закрывать проезд начинают уже вечером 13 июня.
Пока есть предварительная схема, она ещё будет уточняться, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Итак, с 23:00 13 июня до 23:00 28 июня на Биржевой площади закрывается крайняя правая полоса движения в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.
Троицкий мост станет односторонним (в направлении Марсова поля) с 0:00 19 июня до 8:00 25 июня. А до этого по ночам (с 20:00 15 июня до 6:00 16 июня, с 22.50 16 июня до 6:00 17 июня, с 22:50 17 июня до 6:00 18 июня, с 22:50 18 июня до 6:00 19 июня) будут закрывать крайнюю правую полосу движения в направлении Петроградской стороны.
Односторонними станут также:
- Дворцовая набережная в направлении от Троицкого моста к Дворцовому – с 0:00 18 июня до 6:00 26 июня;
- Кронверкская набережная в направлении от Добролюбова к Каменноостровскому проспекту – с 0:00 19 июня до 8:00 25 июня.
А вот Миллионная улица на коротком участке от Зимней канавки до Дворцовой площади станет двусторонней с 17:00 23 июня до 6:00 24 июня.
За несколько дней до праздника будут закрыты:
- Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади – с 0:00 18 июня до 22:00 26 июня;
- Адмиралтейская набережная – с 0:00 19 июня до 8:00 25 июня;
- Троицкий мост – с 21:00 19 июня до 6:00 20 июня, с 21:00 20 июня до 6:00 21 июня, с 21:00 21 июня до 6:00 22 июня, с 20:00 22 июня до 6:00 23 июня, с 13:45 23 июня до 18:00 24 июня, с 21:00 24 июня до 8:00 25 июня;
- Дворцовый и Благовещенский мосты – с 4:55 до 5:10 15 и 17 июня (движение по второму перекроют на 5 минут позже, в 5:00).
Во время самого праздника, с 17:30 23 июня до 5:00 24 июня, нельзя будет проехать по следующим улицам:
- Невский проспект от Садовой до Дворцовой площади;
- Дворцовый мост;
- Биржевая площадь;
- Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
- набережная Мойки от Аптекарского переулка до Невского;
- Малая Морская от Невского до Вознесенского;
- Большая Морская от Вознесенского до Невского;
- Мошков переулок;
- Аптекарский переулок;
- набережная Зимней канавки;
- Мраморный переулок;
- Вознесенский проспект от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
- Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской площади;
- Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.
Чуть позже, в 22:30 23 июня (и до 5:00 24 июня), закроются:
- Университетская набережная от Биржевой площади до Кадетской линии;
- набережная Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;
- Биржевой мост;
- Суворовская площадь.
Кроме того, будет введен запрет остановки автотранспорта на следующих участках:
- с 0:00 13 июня до 23:00 28 июня по Биржевому проезду вдоль дома 2 по набережной Макарова, Биржевая площадь от Дворцового моста до Биржевого моста;
- с 0:00 17 июня до 8:00 25 июня по Дворцовой набережной от Зимней канавки до Дворцового моста;
- с 0:00 23 июня до 6:00 24 июня на участках Мойки, Миллионной, Малой и Большой Морских, Гороховой, в Певческом проезде, на Адмиралтейском проспекте и в Биржевом проезде.
Напомним, в связи с «Алыми парусами» приостанавливается реставрация Ростральных колонн.