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Город
13.06.2019 19:15
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«Алые паруса» сделают пешеходными мосты, набережные, Невский. Закрывать движение начинают за 10 дней

Масштабные ограничения движения вводятся в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса», который пройдёт в ночь с 23 на 24 июня с участием нового судна - брига "Россия". Закрывать проезд начинают уже вечером 13 июня.  

«Алые паруса» в 2018 году
«Алые паруса» в 2018 году
Ксения Потеева

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Пока есть предварительная схема, она ещё будет уточняться, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Итак, с 23:00 13 июня до 23:00 28 июня на Биржевой площади закрывается крайняя правая полоса движения в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.



Троицкий мост станет односторонним (в направлении Марсова поля) с 0:00 19 июня до 8:00 25 июня. А до этого по ночам (с 20:00 15 июня до 6:00 16 июня, с 22.50 16 июня до 6:00 17 июня, с 22:50 17 июня до 6:00 18 июня, с 22:50 18 июня до 6:00 19 июня) будут закрывать крайнюю правую полосу движения в направлении Петроградской стороны.

Односторонними станут также:

  • Дворцовая набережная в направлении от Троицкого моста к Дворцовому – с 0:00 18 июня до 6:00 26 июня;
  • Кронверкская набережная в направлении от Добролюбова к Каменноостровскому проспекту – с 0:00 19 июня до 8:00 25 июня.

А вот Миллионная улица на коротком участке от Зимней канавки до Дворцовой площади станет двусторонней с 17:00 23 июня до 6:00 24 июня.

За несколько дней до праздника будут закрыты:

  • Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади – с 0:00 18 июня до 22:00 26 июня;
  • Адмиралтейская набережная – с 0:00 19 июня до 8:00 25 июня;
  • Троицкий мост – с 21:00 19 июня до 6:00 20 июня, с 21:00 20 июня до 6:00 21 июня, с 21:00 21 июня до 6:00 22 июня, с 20:00 22 июня до 6:00 23 июня, с 13:45 23 июня до 18:00 24 июня, с 21:00 24 июня до 8:00 25 июня;
  • Дворцовый и Благовещенский мосты – с 4:55 до 5:10 15 и 17 июня (движение по второму перекроют на 5 минут позже, в 5:00).

Во время самого праздника, с 17:30 23 июня до 5:00 24 июня, нельзя будет проехать по следующим улицам:

  • Невский проспект от Садовой до Дворцовой площади;
  • Дворцовый мост;
  • Биржевая площадь;
  • Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • набережная Мойки от Аптекарского переулка до Невского;
  • Малая Морская от Невского до Вознесенского;
  • Большая Морская от Вознесенского до Невского;
  • Мошков переулок;
  • Аптекарский переулок;
  • набережная Зимней канавки;
  • Мраморный переулок;
  • Вознесенский проспект от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской площади;
  • Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.

Чуть позже, в 22:30 23 июня (и до 5:00 24 июня), закроются:

  • Университетская набережная от Биржевой площади до Кадетской линии;
  • набережная Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;
  • Биржевой мост;
  • Суворовская площадь.

Кроме того, будет введен запрет остановки автотранспорта на следующих участках:

  • с 0:00 13 июня до 23:00 28 июня по Биржевому проезду вдоль дома 2 по набережной Макарова, Биржевая площадь от Дворцового моста до Биржевого моста;
  • с 0:00 17 июня до 8:00 25 июня по Дворцовой набережной от Зимней канавки до Дворцового моста;
  • с 0:00 23 июня до 6:00 24 июня на участках Мойки, Миллионной, Малой и Большой Морских, Гороховой, в Певческом проезде, на Адмиралтейском проспекте и в Биржевом проезде.

Напомним, в связи с «Алыми парусами» приостанавливается реставрация Ростральных колонн.

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