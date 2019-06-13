В «Диво Остров» вернули электричество, зависших на высоте посетителей сняли

В парк аттракционов «Диво Остров» подали электричество после того, как «Ленэнерго» направило на место дизель-генераторные установки. Людей сняли с высоты.

Информацию о том, что посетители снова почувствовали твердую землю под ногами, «Фонтанке» вечером 13 июня подтвердили в самом парке аттракционов. При этом там затруднились ответить, сколько времени гостям «Диво Острова» пришлось провести в неестественных позах на неестественной высоте. Перед этим «Ленэнерго» сообщило, что ведет восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ в районе Крестовского острова. На это время к парку были отправлены дизель-генераторные установки.

Напомним, ранее очевидцы рассказали, что в «Диво Острове» отключилось электричество, из-за чего аттракционы замерли в промежуточном положении вместе с людьми, которые на них находились.





