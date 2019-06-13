В парке аттракционов «Диво Остров» отключили электричество. Люди зависли в воздухе

В петербургском парке аттракционов «Диво Остров» отключилось электричество. Как сообщают в соцсетях 13 июня очевидцы, многие посетители зависли в воздухе.

Инцидент «Фонтанке» подтвердили в администрации Петроградского района и «Ленэнерго». «ПАО «Ленэнерго» ведет восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ в районе Крестовского острова, – сообщили в компании. – Специалисты компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. Причины выясняются. На место направлены дизель-генераторные установки».





