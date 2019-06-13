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Власть
13.06.2019 18:25
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Теперь на 25% дешевле. Россия готова снова продавать газ на Украину

«Газпром» может снова начать продавать газ на Украину, после четырехлетнего перерыва. Но на 25% дешевле. Об этом 13 июня заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. 

«Мы готовы поставлять газ в Украину, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня», – высказался Александр Новак на брифинге для журналистов, сразу после переговоров с зампредседателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. 

В сентябре, после украинских парламентских выборов, Российская Федерация и Еврокомиссия договорились назначить дату трехсторонних переговоров по газу — чтобы, уточнил министр, дождаться назначения кабинета министров, который формирует Рада. 

«Рассчитываем, что новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе о продолжении транзита через свою территорию после 2019 года», – сказал Александр Новак. 



Переговоры с Еврокомиссией состоялись на следующий день после предложения представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, которое он сделал в телеэфире Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, лидерам партии «Оппозиционная платформа». Бойко и Медведчук еще в марте были замечены на переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем правительства России Дмитрием Медведевым о создании газотранспортного консорциума на Украине. Представитель Владимира Зеленского с телеэкрана посоветовал переговорщикам создать частный бизнес и начать закупать российский газ. 

С 2015 года Украина закупает газ не напрямую, а по реверсу у Европы. 10-летний газовый контракт по транзиту российского газа завершается в декабре 2019 года.

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