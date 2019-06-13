Странная охота на каршеринг. В Красном Селе регулярно бьют машины, хулиганы попали на камеры

В Красном Селе идёт «охота» на каршеринговые машины, и за последние пару месяцев такие случаи участились: хулиганы бьют стекла, обшаривают салоны, пытаются заводить мотор. Страдает, в основном, транспорт компании «Делимобиль», которым активно пользуются в этом районе, рассказывают «Фонтанке» местные жители.

В ночь на 13 июня были разбиты автомобили на Театральной улице, 7, и Гатчинском шоссе, 6, в одном квартале, пишут в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». И предполагают, что имела место «явная целенаправленная акция». Одного из злоумышленников (если их было несколько) сняли на фото «как раз в момент вредительства», в 3:43. «Данный гражданин разбил стекло, забрался внутрь и хотел запустить двигатель, но сделать это не смог, после чего покинул место преступления», – поясняют в «Коллапсе».

В ночь на 10 июня машины портили, в том числе, на уже упоминавшемся Гатчинском шоссе, а в ночь на 6 июня – на Театральной улице.







В ночь на 21 мая был совершен масштабный акт вандализма: стёкла разбили сразу у нескольких машин. А на следующий день камера наружного видеонаблюдения на Стрельнинском шоссе зафиксировала очередное хулиганство. На записи видно, что орудовали молодые люди. Они выждали момент, чтобы разбить стекло, проникли в машину, «пошарились» в ней и через несколько секунд разбежались.