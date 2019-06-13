В Кремле обещают проверить жалобы на «необоснованные проявления жесткости» силовиков на митинге в поддержку Голунова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти «читали сообщения» о недовольстве работой органов правопорядка во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Будет проведена проверка.

«Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом», – цитирует 13 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, будут проведены «необходимые проверки», чтобы не допустить повторения случившегося.

Также Песков рассказал, что журналистка Medialeaks Анна Луганская, которая пришла на церемонию вручения госнаград в футболке «Я/Мы Иван Голунов», не стала причиной для «изумлений». «Здесь нет повода для вопросов, там не было никаких противозаконных надписей», – уточнил пресс-секретарь президента.







Отметим, накануне в некоторых отделениях столичной полиции слова «Иван Голунов» все-таки пытались признать «антиправительственным лозунгом».

Напомним, что 12 июня в Москве, Петербурге и других городах прошла акция в поддержку Ивана Голунова. В столице были задержаны 200 участников манифестации (а по данным СМИ — более 500), однако почти всех их уже отпустили. Оценку действиям силовиков прокуратуру попросила дать и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.