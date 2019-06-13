«Не докажу — придётся уехать из Москвы». Продюсер «Ласкового мая» защищает честь столицы в Петербурге после ток-шоу «Зенита» со Шнуровым

От «Зенита» через суд требуют вычистить клубный канал от скабрезного ток-шоу, в котором российскую столицу сравнили с вагиной. Чем задето достоинство продюсера и солиста «Ласкового мая» Андрея Разина, футбольный клуб так и не понял.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 июня на предварительном заседании в Петроградском райсуде Андрей Разин встретился с представителем ФК «Зенит» по иску о защите чести и достоинства. Разин возмущён тем, что выпуск ток-шоу интернет-канала Z+ продолжает оставаться в открытом доступе и оскорблять зрителей нелицеприятными высказываниями Сергея Шнурова. Не скупясь на маты, он уподобил Москву женскому, а Петербург мужскому половому органу. Российской столице от певца достались характеристики «круглая», «волосатая», «размазанная».

В иске Разин требует от ФК «Зенит» удалить ток-шоу с канала и опубликовать на своем сайте официальную позицию в отношении передачи и высказываний Шнурова. Устно продюсер добавляет, что ждёт извинений. Их же, по его словам, ждут 85-летняя соседка, которая в войну тушила крыши в Москве, и другой сосед — актёр Василий Ливанов.

Шнуров в этом разбирательстве не участвует. В его действиях Разин видит уголовные оскорбление и хулиганство. Проверкой озадачены Следственный комитет и Генпрокуратура, результата пока нет.







«Если я не докажу здесь, то вынужден буду выписаться и уехать из Москвы. Не собираюсь проживать в городе, где федеральный канал на деньги налогоплательщиков показывает такое», – обещает Разин.

Пребывание в столице после ввёрнутых Шнуровым определений он считает непристойным. Отстаивать репутацию Москвы Разин собирается до конца и щедро готов оплатить футбольному клубу адвокатов – «хороших и питерских». Прошлое заседание представители «Зенита» пропустили, продюсер заподозрил, что клубу не хватает юристов.

Ответчик в лице «Зенита» парировал, что услышать солиста «Ленинграда» было не так просто. По сути, Z+ – не телеканал, а передачи на нём выпускают в дни домашних матчей в прямом эфире. Посмотреть их можно только после «галочки» под пользовательским соглашением, регистрации и получения кода. В открытом доступе после трансляции, как заверяют, осталась только нарезка ток-шоу. Что именно задело уроженца Ставрополя и жителя подмосковной деревни Разина, в клубе не поняли — представителем обиженных москвичей его не видят.

Андрей Разин признал, что живёт в столице, но регистрацию имеет за её пределами.

«Москва или область — какая разница? – не понял продюсер «Ласкового мая». – Я проживаю в Москве, он имел в виду меня. У меня там похоронен сын, живёт жена, пенсионеры-соседи».

Знакомиться с вольными фигурами речи солиста «Ленинграда» планируют, разбирая иск по существу. Заседание назначено на 8 июля.

Интернет-эфир Z+ состоялся в день матча «Спартак» – «Зенит» в марте 2019 года. Невероятное количество мата и нелепые шутки вызвали изжогу у функционеров премьер-лиги и простых болельщиков, но президент «Зенита» Александр Медведев не нашёл причин закрыть канал. Ответ болельщика клубу на языке Z+ также не встретил понимания. За матерный баннер фаната наказали штрафом.