Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +18
$ 64.63р
73.01р
18:27 13.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.06.2019 17:46
Печать

«Не докажу — придётся уехать из Москвы». Продюсер «Ласкового мая» защищает честь столицы в Петербурге после ток-шоу «Зенита» со Шнуровым

От «Зенита» через суд требуют вычистить клубный канал от скабрезного ток-шоу, в котором российскую столицу сравнили с вагиной. Чем задето достоинство продюсера и солиста «Ласкового мая» Андрея Разина, футбольный клуб так и не понял. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 июня на предварительном заседании в Петроградском райсуде Андрей Разин встретился с представителем ФК «Зенит» по иску о защите чести и достоинства. Разин возмущён тем, что выпуск ток-шоу интернет-канала Z+ продолжает оставаться в открытом доступе и оскорблять зрителей нелицеприятными высказываниями Сергея Шнурова. Не скупясь на маты, он уподобил Москву женскому, а Петербург мужскому половому органу. Российской столице от певца достались характеристики «круглая», «волосатая», «размазанная». 

В иске Разин требует от ФК «Зенит» удалить ток-шоу с канала и опубликовать на своем сайте официальную позицию в отношении передачи и высказываний Шнурова. Устно продюсер добавляет, что ждёт извинений. Их же, по его словам, ждут 85-летняя соседка, которая в войну тушила крыши в Москве, и другой сосед — актёр Василий Ливанов. 

Шнуров в этом разбирательстве не участвует. В его действиях Разин видит уголовные оскорбление и хулиганство. Проверкой озадачены Следственный комитет и Генпрокуратура, результата пока нет. 



«Если я не докажу здесь, то вынужден буду выписаться и уехать из Москвы. Не собираюсь проживать в городе, где федеральный канал на деньги налогоплательщиков показывает такое», – обещает Разин. 

Пребывание в столице после ввёрнутых Шнуровым определений он считает непристойным. Отстаивать репутацию Москвы Разин собирается до конца и щедро готов оплатить футбольному клубу адвокатов – «хороших и питерских». Прошлое заседание представители «Зенита» пропустили, продюсер заподозрил, что клубу не хватает юристов.

Ответчик в лице «Зенита» парировал, что услышать солиста «Ленинграда» было не так просто. По сути, Z+ – не телеканал, а передачи на нём выпускают в дни домашних матчей в прямом эфире. Посмотреть их можно только после «галочки» под пользовательским соглашением, регистрации и получения кода. В открытом доступе после трансляции, как заверяют, осталась только нарезка ток-шоу. Что именно задело уроженца Ставрополя и жителя подмосковной деревни Разина, в клубе не поняли — представителем обиженных москвичей его не видят. 

Андрей Разин признал, что живёт в столице, но регистрацию имеет за её пределами.

«Москва или область — какая разница? – не понял продюсер «Ласкового мая». – Я проживаю в Москве, он имел в виду меня. У меня там похоронен сын, живёт жена, пенсионеры-соседи». 

Знакомиться с вольными фигурами речи солиста «Ленинграда» планируют, разбирая иск по существу. Заседание назначено на 8 июля. 

Интернет-эфир Z+ состоялся в день матча «Спартак» – «Зенит» в марте 2019 года. Невероятное количество мата и нелепые шутки вызвали изжогу у функционеров премьер-лиги и простых болельщиков, но президент «Зенита» Александр Медведев не нашёл причин закрыть канал. Ответ болельщика клубу на языке Z+ также не встретил понимания. За матерный баннер фаната наказали штрафом.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Андрей Разин стал продюсером «Ласкового мая» в конце 1980-х годов, выступал в роли солиста наряду с Юрой Шатуновым. По-прежнему гастролирует с группой по российским городам. Успел поработать судебным приставом, депутатом, советником зампреда Госдумы ФС РФ.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Пресс-служба YOTA
13.06.2019 18:03

Yota вернёт деньги за покупки через приложение

Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.06.2019 18:00

«Образцовый квартал 4»: финишная прямая

В ближайшее время ключи от своих новых квартир получат дольщики жилого комплекса «Образцовый квартал 4» на юге Петербурга.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
13.06.2019 16:25

«Личный кабинет» на сайте «Петербургской Недвижимости» набирает популярность

Личный кабинет — сервис на сайте spbrealty.ru, который дает доступ к планировкам и ценам представленных в продаже квартир. В мае им воспользовались более 17 тысяч человек.
ГК «Ленстройтрест»
13.06.2019 16:13

В жилом квартале «Янила» благоустраивают территорию детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, началось благоустройство прилегающей территории.
ГК «Эталон»
13.06.2019 15:51

Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Жилой комплекс класса бизнес-лайт «Эталон на Неве» и проекты бизнес-класса «Петровская Доминанта», Botanica и Fusion, которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
«Аквилон Инвест»
13.06.2019 12:46

Еще один банк аккредитовал жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге

Ипотека от банка «Металлинвестбанк» доступна в жилых комплексах «4YOU», «Q-мир», «СолнцеPARK» и «ARTквартал.Аквилон».
Setl Group
13.06.2019 11:21

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».
АО «Строительный трест»
13.06.2019 11:05

Объекты «Строительного треста» в финале Urban Awards 2019

11 июня, в 27-й день рождения компании «Строительный трест», состоялась презентация финалистов премии Urban Awards 2019, защита проектов и итоговое голосование жюри.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 17:41

Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.