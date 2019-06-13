Массовая авария и машина на боку собрали пробку на КАД и ЗСД. На место прилетал вертолет

Серьезная авария произошла на кольцевой автодороге Петербурга в районе развязки с Западным скоростным диаметром. На обеих магистралях движение сильно затруднено.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:20 13 июня на съезде с внутреннего кольца КАД на ЗСД 42-летний мужчина на автомобиле Nissan столкнулся с пятью попутными машинами: KIA, Hyundai, BMW, Toyota и Nissan Qashqai. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы добавляют, что одна из машин опрокинулась набок с пробитым лобовым стеклом. Кроме того, по их словам, авария произошла на внешнем кольце КАД, на развязке с ЗСД и Дачным проспектом.

На место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи и санитарный вертолет. По данным ГИБДД, в аварии пострадали двое пассажиров «Ниссана»: 51-летний мужчина получил тяжелые травмы, а 44-летний – средней тяжести.

Участники ДТП заняли одну полосу из двух, собрав большую пробку, пишут очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД превышает 3 километра, а пробка на ЗСД в сторону развязки с КАД и Дачным тянется километра на четыре.







За сегодняшний день в Петербурге произошло несколько массовых аварий, но пока они обходились без пострадавших. Утром на Пулковском шоссе столкнулись три автомобиля и автобус. Затем у перекрестка Коломяжского проспекта с проспектом Испытателей маршрутка «каким-то боком задела 2 машины», сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы.

А днем на проспекте Непокоренных водители автомобилей «сообразили на четверых» и устроили паровозик перед перекрестком с Гражданским проспектом, пишут в группе.