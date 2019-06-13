«Придет время – отдохнете, а сейчас – работать». О Феликсе Кармазинове вспоминают те, кому довелось с ним дружить и работать

Дипломат, увлеченный трудяга и строгий начальник, оставивший Кронштадту «пресную» жизнь. «Фонтанка» рассказывает о почетном гражданине Феликсе Кармазинове.

Феликс Кармазинов//Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

13 июня стало известно о кончине Феликса Кармазинова, почетного гражданина, «вечного» главы петербургского «Водоканала», патриота своего дела, неоднократно повторявшего, что «в Петербурге можно пить воду из-под крана». «Фонтанка» спросила его друзей и коллег о нем и его заслугах.

Феликс Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. Близкий друг Кармазинова Александр Турикин помнит Феликса Владимировича, начиная со времен работы на Кронштадтском морском заводе: «Я в 17 лет пришел к нему в бригаду, бригадиром тогда был мой отец. Работая на заводе, он себя очень быстро проявил, дорос до начальника участка и потом – до заместителя начальника цеха. В этот момент его и заметили в исполкоме, вызвали туда и сказали: надо возглавить швейную фабрику «Маяк», где работают 750 женщин. Он, конечно, ошарашен был, но – надо так надо». Три года, добавил он, под руководством Кармазинова фабрика выдавала блестящие показатели; заметив старательность, его позвали в Кронштадтский райисполком на пост заместителя. «Он был самым молодым чиновником такого уровня, ему было 35 – 36 лет, наверное».

Следующие несколько лет Кармазинов продвигался по карьерной лестнице: стал секретарем Кронштадтского райкома КПСС (отвечал за вопросы промышленности), затем – председателем исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов (что равносильно посту главы района сейчас). «Я помню, что мы уходили с работы где-то в 10 вечера, пока мы не доделаем все, не спланируем работу на завтра, он нас не отпускал. А все были молодые, по телевизору – Олимпийские игры и футбол. Он всегда говорил: придет время – отдохнете, а сейчас работать», – охарактеризовал его Турикин.

Одно из главных достижений Кармазинова в период его работы в Кронштадте связано с качеством воды. «Раньше если дули западные ветра с залива, то из кранов лилась соленая вода. Именно благодаря Феликсу Владимировичу теперь в Кронштадте – только пресная. Благодаря ему были переложены коммуникации, трубы прошли по дну залива, воду стали подавать из Гостилиц». По словам друга и многолетнего коллеги Кармазинова, он был предан Кронштадту и безумно его любил, помогал жителям и городу, когда уже был главой «Водоканала». «В последние годы, когда он уже боролся с болезнью, он часто любил приезжать и гулять по улицам города, по паркам, по местам детства, черпал отсюда энергию. И просил он себя похоронить именно на городском кладбище, где лежат его родители».







Игорь Артемьев перед тем, как возглавить Федеральную антимонопольную службу, был депутатом Ленсовета, вице-губернатором Петербурга и знал Кармазинова много лет.

«Феликс Владимирович Кармазинов – почетный гражданин Ленинграда, Санкт-Петербурга, блестящий инженер, единственный человек, которого я могу назвать за пределами университетской науки своим учителем, – говорит Артемьев. – Я хорошо помню, как мы познакомились в 1990 году и говорили об экологических проблемах Петербурга. Тогда каждый день в Финский залив сбрасывалось без какой-либо очистки полтора миллиарда кубометров сточных вод. За эти почти 30 лет именно он добился того, что сегодня в Петербурге проходят очистку практически все сточные воды. Получается так, что он своей работой спас тысячи жизней петербуржцев, взрослых и детей. Вечная ему память».

«Очень активный был человек, который многое сделал для того, чтобы город развивался, – говорит Владимир Яковлев, бывший губернатор Петербурга. – Чтобы развивался «Водоканал» и водоохранные мероприятия. Благодаря ему прошли очень большие стройки, связанные с очистными сооружениями Петербурга. Феликс Кармазинов был настоящим гигантом в плане водоохраны. Ну и вообще был очень толковый человек. Очень жалко. Очень. Моё сочувствие семье, близким и коллегам».

Игорь Албин был вице-губернатором Петербурга в 2014 – 2018 годах, отвечал в том числе за энергетический блок. Именно на это время выпало комплексное обследование городских систем водоснабжения и водоотведения, тогда же готовилась стратегия развития «Водоканала». «Феликс Владимирович 30 лет руководил «Водоканалом Санкт-Петербурга», качество воды, которую пили петербуржцы, было его прямой сферой ответственности, – говорит Албин. – Вода – это жизнь. Значит, он в буквальном смысле отвечал за жизнь в нашем городе. «Водоканал» огромное внимание уделял охране окружающей среды, помогал балтийским нерпам, разводил раков, которые помогали контролировать загрязнение воды. За эти годы команда Феликса Кармазинова реализовала большую инвестиционную программу, вывела систему ВКХ города на новый уровень. Сегодня городской «Водоканал» – бесспорный лидер отрасли в России. Светлая память о Феликсе Владимировиче будет с нами».

«Он же всем помогал, такой человек – скорая помощь, – говорит Константин Голощапов, соучредитель Русского Афонского общества. – Всегда был на месте. Очень большое дело он сделал, когда открыл Водную академию — может быть, есть смысл назвать ее его именем».

«Феликс Владимирович был человеком ленинградской закалки, он застал войну и блокаду, видел, как город потом восстанавливался, – говорит глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. – И видимо, тогда в нем зародилось желание постоянно делать наш город лучше. Даже не просто лучше, а лучшим. И в сфере водоснабжения и водоотведения у него это точно получилось. Благодаря ему воплотились проекты, которые изначально казались малореализуемыми. Но он довел их до конца и фактически создал сегодняшнюю систему водоснабжения Петербурга. Систему «умную», систему мирового уровня с приличным запасом прочности. Его уход – это огромная потеря для нас всех, ведь людей такого масштаба – мудрых, авторитетных и профессиональных, их, к сожалению, в нашем мире единицы».

«Он был по натуре своей созидатель, в отличие от многих современных менеджеров, – говорит Владимир Лавленцев, который в должности вице-губернатора курировал вопросы ЖКХ и энергетики в 2013 – 2014 годах. – Видимо, что-то советское в нем жило. И относился он к этому (как бы кто ни воспринимал) как к своему, по-хозяйски. Не то что Смольный его нанял и он работает — «Водоканал» был его семьей и домом, который он создавал и совершенствовал. И сохранилось-то предприятие с коллективами только благодаря Кармазинову. Сколько он поколений там вырастил... Он был правильного духа человек».

Вице-губернатор (2009 – 2011) Алексей Сергеев назвал Кармазинова грамотным дипломатом: «Он умел убедить людей в том, что тот или иной проект нужен, и деньги на него находились, даже если до этого не было. А еще он со всеми разговаривал одинаково ровно и спокойно — что с рабочим, что с президентом Финляндии». По словам Сергеева, Кармазинов, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего (еще неделю назад) ходил на работу.

Юрий Осипов, который возглавлял жилком в 2009 – 2011 годах, считает Кармазинова лучшим руководителем в отрасли. «Он поднял «Водоканал» в самые сложные времена, в нулевые, в начале 2010-х, – говорит Осипов. – Зарплата была 100 долларов, ну сравните с тем, что сейчас. А он сделал так, что к нам приезжали и перенимали опыт: и раков для очистки, и самые современные очистные сооружения, к которым раньше и близко подойти никто не мог. И он всегда был готов помочь в социальном плане, помню, несколько раз выделял автобусы для колясочников на наших мероприятиях. Он наработал огромный опыт и как чиновник, и как предприниматель».

«Два месяца назад мы вместе с ним летели в самолете из Петербурга в Германию. Случайно встретились, разговорились, полет прошел в один миг. Он был бодр и делился планами. Для меня неожиданность то, что произошло», – говорит генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов. Он добавил, что в то время, когда руководил компаниями «Петербургтеплоэнерго» и «Петербурггаз», не раз обращался к Кармазинову за советами: «Он был старостой для нас, руководителей энергетических компаний города. Если у кого-то случались какие-то проблемы с властями или между собой не было понимания, все шли к нему, он был мудрым арбитром и разрешал все споры».

Ксения Клочкова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»