Суд изменил приговор Кокорину и Мамаеву. Но выйти на свободу им это не поможет

Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. Об этом «Фонатнке» рассказали 13 июня в пресс-службе столичного суда.

В новый приговор добавили пункт А части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура.

Сроки наказания футболистам остались прежними: Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а Павлу Мамаеву дали на месяц меньше. Срок отбывания наказания для игроков начинается с 13 июня.

Сторона защиты, в свою очередь, просила исключить «Хулиганство», а также удалить из приговора составы преступлений с формулировкой «из хулиганских побуждений».





