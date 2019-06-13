Петербуржец выиграл суд у Amazon и производителей программ на 23 млн рублей

Бывший сотрудник основанной петербургскими бизнесменами международной компании Veeam Software выиграл в Приморском райсуде Северной столицы иск к бывшим работодателям, а также к американским провайдеру Amazon и держателю доменных имен GoDaddy. Суд присудил 23 млн рублей жителю города на Наве, настаивавшему, что бывшие работодатели незаконно используют разработанную им программу.

О вынесенном решении сообщает 13 июня объединенная пресс-служба городских судов. Экс-руководитель департамента разработки информресурсов российского филиала Veeam Software Антон Мамичев подал иск в мае прошлого года, требуя взыскать 43,8 млн рублей за использование софта для разработчиков электронных курсов eLearning Metadata Manager.

Петербуржец настаивал, что, увольняясь в 2016 году, предлагал работодателям заключить лицензионное соглашение на использование программы с сохранением авторских прав. Однако, настаивал истец, два года назад из кода программы исчезла строчка (С) 2012-2017 Anton Mamichev. В то же самое время российская дочерняя компания зарегистрированной в Швейцарии Veeam Software продолжала, уверен Антон Мамичев, изменять и воспроизводить программу eLearning Metadata Manager без его, разработчика, ведома.

Сумму иска в 43,8 млн рублей уволившийся руководитель департамента оправдывал выводами специально заказанной экспертизы. Кроме того, истец потребовал запретить Veeam Software использовать программу и признать его исключительные права на eLearning Metadata Manager. В ходе процесса Антон Мамичев скорректировал сумму претензий – до 27,6 млн рублей.







Суд согласился потребовать взыскать с Veeam Software Group GmbH 23 млн рублей, согласившись с остальными претензиями. В том числе — к администратору домена с выложенной на нем программой, Amazon Technologies Inc из штата Вашингтон и регистратору доменного имени, компании GoDaddy из штата Аризона.