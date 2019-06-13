Huawei собирается сделать беспилотник, раз США запрещают выпускать телефоны

Китайская телекоммуникационная компания Huawei планирует в 2021 году начать выпуск беспилотных автомобилей совместно с несколькими европейскими, японскими и китайскими автопроизводителями.

По словам директора по стратегии Huawei Дэн Вэньшуаня, которого цитирует The Telergaph, компания разрабатывает искусственный интеллект для автономных транспортных средств, которые собираются выпускать Audi, Toyota и две китайские компании – Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile.

Напомним, Нuawei оказалась в американском черном списке из-за подозрений, что ее телекоммуникационная продукция содержит шпионские «жучки». В результате власти США запретили сотрудничество с ней, и китайцы лишились доступа к некоторым критически важным компонентам телефонов и программному обеспечению Google.

При этом США продолжают оказывать давление на бизнес и правительства по всему миру, чтобы они отказались от работы с Huawei, особенно в развертывании сетей 5G, так как китайский гигант якобы может быть использован Пекином для шпионажа. Huawei все обвинения отрицает и ведет переговоры о возможном использовании в своих смартфонах российского программного обеспечения «Аврора».







При этом еще в прошлом году Audi подписала с Huawei меморандум о взаимопонимании для разработки технологии интеллектуальных автомобилей с использованием стандартов 5G. В течение следующих пяти лет Audi планирует потратить 14 млрд евро на разработку беспилотников и электромобилей.

Huawei также сотрудничает с Jaguar Land Rover и Vodafone в создании систем предупреждения о препятствиях или изменениях условий на дорогах, таких, как перекрытия полос движения или изменения ограничения скорости. Также китайцы самостоятельно разрабатывают собственную технологию Mobile Automation Engine, позволяющую беспилотникам использовать сотовые сети для навигации.

На рынке разработок для автономных транспортных средств становится все теснее, но похоже, что у Huawei просто нет другого выхода, как пытаться конкурировать с Waymo, Uber, Tesla и даже Apple, отмечают эксперты. Санкции со стороны США заставляют китайскую компанию как минимум диверсифицировать свой бизнес и вдобавок к выпуску смартфонов и телекоммуникационного оборудования попытать счастья в разработке и продаже технологий.