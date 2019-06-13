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Общество
13.06.2019 16:59
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Кладбище жертв «большого террора» Сандармох в Карелии могут застроить. Власти меняют статус территории

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии направило в Минкультуры РФ заявление о необходимости изменения в Едином реестре объектов культурного наследия сведений о захоронении «Сандармох» с «памятника истории» на «достопримечательное место». Как сообщает 13 июня «Коммерсантъ», соответствующая заявка была подана ещё в марте.

О планах властей понизить охранный статус кладбища жертв сталинских репрессий стало известно из ответа прокуратуры Карелии на запрос депутата Заксобрания республики, главы партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой и отчета правительства Карелии для президентского Совета по правам человека. Обращение в Генпрокуратуру депутат направляла в феврале 2019 года. 

Ранее Слабунова просила проверить законность раскопок в урочище Сандармох, которые внезапно провели в августе 2018 года представители Российского военно-исторического общества. Политик указала на то, что статус «памятник истории», который закреплён за Сандармохом в Едином реестре объектов культурного наследия, не позволяет проводить земляные работы. Карельские прокуроры уточнили, что ФЗ «Об объектах культурного наследия» в 2002 году отнёс захоронения жертв массовых репрессий к категории «достопримечательное место», что якобы автоматически сменило статус Сандармоха. Историки пояснили изданию, что статус «достопримечательное место» позволяет вести на территории строительные работы. А массовое присвоение таким захоронениям статуса «достопримечательное место» продолжается уже три года.

Понижение статуса и сокращение границ захоронений — тревожная тенденция, сказал председатель правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский, но отметил, что Закон «Об объектах культурного наследия» позволяет муниципальным образованиям самостоятельно устанавливать требования к земляным и другим работам.



«Закон позволяет взять под охрану все. Но не обязывает. И если власти имеют цель защитить захоронения, у них есть для этого инструмент», – уверен правозащитник.

Напомним, в настоящее время продолжается уголовное преследование главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, который в своё время обнаружил место массовых захоронений и установил имена тысяч казнённых. В 2018 году правозащитник был оправдан по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии. Через три месяца после оправдания Дмитриев был снова арестован. Следствие утверждает, что правозащитник совершал насильственные сексуальные действия в отношении приёмной дочери. Сам он категорически отрицал и первое, и второе обвинение.

В мае 2019 года его адвокат рассказал о давлении на Дмитриева в СИЗО. Сокамерники стали угрожать «опустить» историка, если он не даст признательные показания. 

Повторный арест историка Сандармоха по времени совпал с раскопками Российского военно-исторического общества. После извлечения останков нескольких убитых представители организации, возглавляемой министром культуры РФ Владимиром Мединским, заявили, что расстрелянные могут быть советскими военнопленными, а их казнь якобы была совершена финскими войсками.

В феврале 2019 года министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве поднял вопрос об уголовном деле против историка Юрия Дмитриева. Дипломат напомнил, что финские архивные материалы о военнопленных находятся в открытом доступе. Сергей Лавров заявил, что «не знал, что Дмитриев занимался захоронениями финских солдат».

Попытки сохранения памяти о жертвах «большого террора» и ранее вызывали непонимание. В 2006 году вандалы испортили центральный мемориал «Сандармоха», отломав от него 700-килограммовой барельеф. 

10 июня 2019 года руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова на специальной пресс-конференции заявила, что организация готова продолжить проведение раскопок, которые беспокоят правозащитников.

«Как и в прошлом году, экспедиция будет организована, если к нам обратятся Республика Карелия и представители Минобороны РФ по поводу поисковых работ в этом районе», – цитирует слова Усмановой «Коммерсантъ». 

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