Накопили: международные резервы России впервые за пять лет превысили 500 млрд долларов

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ РФ и правительства, — впервые с января 2014 года превысили 500 млрд долларов.

В отчете регулятора от 13 июня говорится, что размер резервов составляет 502,7 млрд рублей. За неделю, закончившуюся 7 июня, они выросли на 1,5%, или 7,5 млрд. За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд, за пять месяцев текущего года — на 26,7 млрд. В банке отметили, что рост идет благодаря положительной переоценке и покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

В апреле стало известно, что Россия активно скупает за рубежом золото. Резервы страны в этом драгметалле побили пятилетний рекорд по размеру.





