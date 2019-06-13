Феликса Кармазинова похоронят в Кронштадте. Он так попросил

Прощание с бывшим главой петербургского «Водоканала» Феликсом Кармазиновым состоится 15 июня. Отпевать его будут в Морском Никольском соборе.

Как рассказал 13 июня «Фонтанке» близкий друг Кармазинова Александр Турикин, отпевание и похороны назначены на 15 июня. «Отпевать его будут в Морском соборе, а похоронят на Кронштадтском городском кладбище, там лежат его родители, он и сам просил его там похоронить», – добавил он.

Как писала «Фонтанка», в течение нескольких лет Феликс Кармазинов боролся с онкологическим заболеванием. За несколько дней до смерти его доставили в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, где он скончался 13 июня около полудня.





