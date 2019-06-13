«Помощи больше ждать неоткуда». Депутат-эсер в Ленобласти устроил пляску с бубном, чтобы изгнать «Единую Россию» из власти

Обряд изгнания единороссов из власти в нижние миры провел в поселке имени Тельмана (Тосненский район Ленобласти) муниципальный депутат от «Справедливой России» Юрий Кваша. Политик назвал себя белым шаманом.

Как сообщает 47news, Кваша появился на берегу реки рядом с поселковой администрацией около трёх часов дня 12 июня. Он разжег костер и начал прыгать вокруг него с бубном. Муниципальный депутат назвал свои действия обрядом по изгнанию представителей «Единой России» из власти в нижние миры.

«Народ отчаялся, помощи больше ждать неоткуда», – заявил изданию справедливорос.

По его словам, бубен ему одолжили «друзья-шаманы». На вопрос, когда же обряд подействует, оппозиционер ответил так: «В ближайшее время. Они соберут вещи и уйдут из Тельмана». Кваша оговорился, что его действия никак не связаны с выборами: этой осенью в поселении их не будет.







Издание пишет о том, что у Кваши весьма напряженные отношения с местным главой поселковой администрации Станиславом Приходько и главой поселения, депутатом Георгием Сакулиным. Оба — члены партии власти. Депутаты поселения либо единороссы, либо шли на выборы от «ЕР».

Представители власти готовят ответ справедливороссу — тоже в духовном ключе.

«Надо усиливать защиту, – сказал журналисту Приходько. – Если они с бубном на нас, то одной иконой в кабинете нам, православным чиновникам, не обойтись. Также срочно закладываем новый храм в Тельмана для усиления влияния православия на население, земельный участок уже согласовали».

Не остался в стороне и протодиакон Андрей Кураев, которого попросили прокомментировать шаманский обряд.

«Русская православная церковь не собирается конкурировать на рынке услуг по изгнанию "Единой России" из власти. Напротив, РПЦ готова оказывать услуги во благо стабилизации и благоденствия власти, – сказал Кураев, добавив: – Смайлик не забудьте поставить».