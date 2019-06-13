Кокорин о том, почему он улыбается в суде: Общался с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре. А у меня – год и шесть

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во время апелляции в Мосгорсуде в четверг, 13 июня, объяснили судье почему они улыбаются. Как пишет «Спорт-Экспресс», у каждого из них нашлось свое объяснение хорошему настроению.

«Вы спрашиваете, почему я улыбаюсь. Общался тут с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре. А у меня – год и шесть», – ответил Кокорин.

Павел Мамаев высказался чуть более подробно.

«В СМИ вот говорят: их ничего не исправило, они приезжают на суд и улыбаются. Ваша честь, нам что, плакать? Нам надо выходить из этой ситуации с помощью добра. А не с помощью печали. Тысячи писем нам приходило! И по возможности мы отвечали. Искренне было приятно, не важно что там писали – негатив или позитив. Огромное спасибо всем вам, спасибо супруге и детям. Все смотрят на наши улыбки... А что нам, плакать? Ну направят нас дальше, и там мы будем улыбаться», – заявил Мамаев.

Ранее стало известно, что «Зенит» направил в суд ходатайство о возвращении Александра Кокорина в клуб.





