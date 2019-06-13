Кокорин о том, почему он улыбается в суде: Общался с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре. А у меня – год и шесть
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во время апелляции в Мосгорсуде в четверг, 13 июня, объяснили судье почему они улыбаются. Как пишет «Спорт-Экспресс», у каждого из них нашлось свое объяснение хорошему настроению.
«Вы спрашиваете, почему я улыбаюсь. Общался тут с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре. А у меня – год и шесть», – ответил Кокорин.
Павел Мамаев высказался чуть более подробно.
«В СМИ вот говорят: их ничего не исправило, они приезжают на суд и улыбаются. Ваша честь, нам что, плакать? Нам надо выходить из этой ситуации с помощью добра. А не с помощью печали. Тысячи писем нам приходило! И по возможности мы отвечали. Искренне было приятно, не важно что там писали – негатив или позитив. Огромное спасибо всем вам, спасибо супруге и детям. Все смотрят на наши улыбки... А что нам, плакать? Ну направят нас дальше, и там мы будем улыбаться», – заявил Мамаев.
Ранее стало известно, что «Зенит» направил в суд ходатайство о возвращении Александра Кокорина в клуб.
Справка:
Напомним, Кокорин получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания».