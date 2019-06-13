Лучшие моменты Фестиваля цветов - на видео

Если вы очень хотели побывать на параде Фестиваля цветов на Невском проспекте 12 июня, но вам по каким-то причинам это не удалось, теперь есть возможность оценить цветочные композиции, не выходя из дома.

Фестиваль цветов проходит в Петербурге с 11 по 13 июня. По плану его проведения до 19 часов сегодня на Сенатской площади можно осмотреть композиции, собранные флористами из разных городов России, стран Прибалтики, из Венгрии и Нидерландов.

В этом году фестиваль посвящен Году театра — созданные мастерами композиции воплощают сцены из «Вишневого сада», «Лебединого озера», премию «Золотая маска» и другие сюжеты.

"Фонтанка.ру"





