«Личный кабинет» на сайте «Петербургской Недвижимости» набирает популярность

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Личный кабинет — сервис на сайте spbrealty.ru, который дает доступ к планировкам и ценам представленных в продаже квартир. В мае им воспользовались более 17 тысяч человек.

Личный кабинет позволяет самостоятельно выбрать и забронировать квартиру через интернет в любое время и из любой точки мира. Зарегистрированные пользователи получают полный доступ к базе квартир в жилых комплексах Setl City, чтобы просматривать варианты планировок и отслеживать наличие и цены в режиме онлайн. Понравившиеся варианты можно забронировать, оплатив залог банковской картой не выходя из дома. После этого с клиентом свяжется персональный менеджер и сообщит о дальнейших этапах сделки.

Покупатели, которые обратились напрямую в отдел продаж «Петербургской Недвижимости», становятся участниками «Клуба привилегий» компании и получают специальные предложения. Так, клиентам предоставляются скидки на встречную покупку при переуступке, помощь при оформлении документов для получения налогового вычета, регистрации права собственности и другие специальные условия.

«Петербургская Недвижимость» работает по принципу «одного окна» и предлагает покупателям все услуги, связанные с покупкой квартиры. Внедрение онлайн-сервисов, которые сделают процесс выбора и приобретения недвижимости еще удобнее и быстрее, – одна из приоритетных целей компании.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»