Омбудсмен попросила проверить задержания несовершеннолетних во время марша в поддержу Голунова

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой проверить действия силовиков после задержания несовершеннолетних на акции протеста 12 июня.

«Еще предстоит выяснить, насколько были законны действия правоохранительных органов», – цитирует 13 июня заявление Кузнецовой «Интерфакс».

По словам детского уполномоченного, необходимо дать «оценку всему комплексу действий» полицейских при задержании несовершеннолетних. Кузнецова подчеркнула, что все подростки отпущены, однако один сперва был госпитализирован.

Омбудсмен напомнила, что участие в несанкционированных протестных акциях сопряжено с рисками.







Ранее стало известно, что ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников попросит главу Росгвардии Виктора Золотова «дать правовую оценку» работе росгвардейцев после жесткого задержания юноши на марше.

Напомним, что 12 июня в Москве, Петербурге и других городах прошла акция в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова. В столице были задержаны 200 участников манифестации (а по данным СМИ — более 500), однако почти всех их уже отпустили.