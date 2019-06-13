В жилом квартале «Янила» благоустраивают территорию детского сада

ГК «Ленстройтрест»

На строительной площадке будущего детского сада в голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, началось благоустройство прилегающей территории.

Продолжается оформление фасадов, внутри здания ведутся отделочные, сантехнические и электромонтажные работы. Планируемый срок окончания строительства объекта – август 2019 года.

Общая площадь дошкольного учреждения, рассчитанного на 105 воспитанников, – 2 841 кв. м. В трехэтажном здании будут оборудованы группы для детей разного возраста. В каждой группе – свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Проектом предусмотрены отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На закрытой прилегающей территории будут размещены площадки с теневыми навесами, зоны для отдыха и игр.

Артем Орешко, директор по строительству АО «Ленстройтрест»: «Возведение детского сада в голландском квартале «Янила» продолжается активными темпами. В ближайшее время мы приступаем к заливке полов, выравниванию и покраске стен в здании. В августе будут завершены все строительно-монтажные, отделочные и пуско-наладочные работы. На прилегающей территории появятся детские площадки с безопасным покрытием, будут высажены цветы и кустарники. Для безопасности малышей детский сад будет оборудован системой видеонаблюдения. Скоро жилой квартал станет еще более комфортным для жителей».

Напомним, голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Продуманное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, насыщенная внутренняя инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению ГК «Ленстройтрест». Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство корпусов 5, 6 и 7 второй очереди планируется завершить в 2019 году. ЖК «Янила Кантри», являющийся частью квартала «Янила», – победитель Федеральной премии Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/