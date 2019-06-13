iFly заменила забарахливший 17-летний самолёт на 10-летний. Борт уже летит из Антальи в Петербург

Стала известна причина задержки рейса F7 4129 из Петербурга в Анталью 13 июня. Борт пришлось менять в Турции.

«Причина задержки F7 4129 – замена воздушного судна в связи с необходимостью дополнительного технического обслуживания самолета в Анталье. Авиакомпания оказывает пассажирам все необходимые услуги, предусмотренные Федеральными правилами авиаперевозки», – заявил нашему корреспонденту представитель авиакомпании iFly.

Судя по данным сервиса FlightRadar24, самолёт должен был вылететь из Турции в 7:33. Однако отдохнувшие петербуржцы вырвались из аэропорта Антальи лишь в 15:01. 17-летний «Airbus» под серийным номером 472 заменили на 10-летнего собрата под номером 946.

Ранее «Фонтанка» писала, что отдых петербуржцев отодвинулся на 8 часов из-за опаздывающего самолёта авиакомпании iFly.





