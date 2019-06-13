УВД по ЗАО Москвы вернулось на сайт МВД. Но уже с новым начальником

В УВД по ЗАО Москвы, сотрудники которого задерживали журналиста Ивана Голунова, сменилось руководство. Такой вывод можно сделать из обновленного описания подразделения, размещенного на сайте ГУ МВД по столице.

Напомним, ранее подразделение просто полностью исчезло с сайта. Спустя короткое время оно вновь появилось, но в качестве врио начальника УВД по ЗАО указан уже Марат Алимович Мустафаев. Напомним, ранее эту должность занимал Андрей Пучков. Его сегодня своим указом в отставку отправил Владимир Путин.





