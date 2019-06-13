Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +18
$ 64.63р
73.01р
16:22 13.06.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.06.2019 15:51
Печать

Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

Жилой комплекс класса бизнес-лайт «Эталон на Неве» и проекты бизнес-класса «Петровская Доминанта», Botanica и Fusion, которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.

Согласно программе, ипотечный кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Процентная ставка составит от 10,25%. Возможная сумма кредита составляет от 400 тысяч рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sviaz-bank.ru. Получить более подробную информацию о покупке квартиры в проектах Группы «Эталон» с использованием ипотеки можно в офисе Компании.

Жилой комплекс «Эталон на Неве» возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская». Проект будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. «Эталон на Неве» насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо.

Новый комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта» будет расположен на живописном берегу Петровского острова. Согласно проекту, на Петровской косе появятся три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В ЖК «Петровская Доминанта» запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м.

Комплекс BOTANICA возводится по адресу: Аптекарский пр., д.5, лит. А, вблизи Ботанического сада. BOTANICA включает в себя два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир, общей реализуемой площадью 47 тыс. кв. м, встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. На последних этажах комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад и целый ряд исторических объектов. Проект BOTANICA прошел сертификацию по российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир с паркингом на 83 автомобиля и встроенным детским садом, который возводится в Крапивном переулке, д. 4. По соседству с комплексом располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады. Fusion удостоен премии конкурса инновационных проектов Good Innovations в номинации «Жилая недвижимость».

ПАО АКБ «Связь-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1470

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-013-0370.1-2017 от 06 сентября 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
13.06.2019 15:51

Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Жилой комплекс класса бизнес-лайт «Эталон на Неве» и проекты бизнес-класса «Петровская Доминанта», Botanica и Fusion, которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
«Аквилон Инвест»
13.06.2019 12:46

Еще один банк аккредитовал жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге

Ипотека от банка «Металлинвестбанк» доступна в жилых комплексах «4YOU», «Q-мир», «СолнцеPARK» и «ARTквартал.Аквилон».
Setl Group
13.06.2019 11:21

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».
АО «Строительный трест»
13.06.2019 11:05

Объекты «Строительного треста» в финале Urban Awards 2019

11 июня, в 27-й день рождения компании «Строительный трест», состоялась презентация финалистов премии Urban Awards 2019, защита проектов и итоговое голосование жюри.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 17:41

Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.
ГК «КВС»
11.06.2019 15:56

Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
11.06.2019 15:46

«Жили-Были» - для сказочной жизни

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.
pixabay.com
11.06.2019 15:26

Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

Апарт-комплекс Start, который ГК «ПСК» возводит на проспекте Энгельса, получил первую аккредитацию «Абсолют Банка».