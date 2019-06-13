Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

Жилой комплекс класса бизнес-лайт «Эталон на Неве» и проекты бизнес-класса «Петровская Доминанта», Botanica и Fusion, которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.

Согласно программе, ипотечный кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Процентная ставка составит от 10,25%. Возможная сумма кредита составляет от 400 тысяч рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sviaz-bank.ru. Получить более подробную информацию о покупке квартиры в проектах Группы «Эталон» с использованием ипотеки можно в офисе Компании.

Жилой комплекс «Эталон на Неве» возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская». Проект будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. «Эталон на Неве» насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо.

Новый комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта» будет расположен на живописном берегу Петровского острова. Согласно проекту, на Петровской косе появятся три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В ЖК «Петровская Доминанта» запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м.

Комплекс BOTANICA возводится по адресу: Аптекарский пр., д.5, лит. А, вблизи Ботанического сада. BOTANICA включает в себя два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир, общей реализуемой площадью 47 тыс. кв. м, встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. На последних этажах комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад и целый ряд исторических объектов. Проект BOTANICA прошел сертификацию по российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир с паркингом на 83 автомобиля и встроенным детским садом, который возводится в Крапивном переулке, д. 4. По соседству с комплексом располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады. Fusion удостоен премии конкурса инновационных проектов Good Innovations в номинации «Жилая недвижимость».

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Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-013-0370.1-2017 от 06 сентября 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb