Нет УВД — нет проблем. УВД ЗАО по Москве, сотрудники которого задерживали Голунова, исчезло с сайта МВД

На сайте ГУ МВД Москвы полностью перестало существовать УВД ЗАО. Информация о нем 13 июня исчезла со страницы с окружными подразделениями.

скриншот страницы сайта ГУ МВД по Москве

Отметим, это произошло после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунова освободили из-за его «непричастности к преступлению». Ответственный за сайт в московской пресс-службе затруднился сообщить «Фонтанке», что стало с разделом, посвященным УВД ЗАО по столице.





