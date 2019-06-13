Медведев призвал Роскосмос освоить еще 200 млрд рублей

Дмитрий Медведев посетовал, что госкорпорация по космической деятельности недостаточно эффективно осваивает бюджетные средства.

«Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%», – цитирует 13 июня заявление премьер-министра на совещании о развитии государственной корпорации «Лента.ру».

По словам главы кабмина, Роскосмосу необходимо учитывать антироссийские санкции при реализации программ. Медведев подписал постановление, которое должно привести финансовые показатели федеральной космической программы в соответствие с бюджетом. До конца текущего года «Роскосмосу» придется освоить 200 миллиардов рублей.

Медведев резюмировал, что возвращение лидерства в космосе – для России вопрос национальной безопасности.

Напомним, что премьер-министр России не первый раз критикует госкорпорацию. Так, в марте он назвал «Роскосмос» худшим исполнителем федеральной целевой программы. В январе Медведев призвал компанию перестать «болтать» о будущем и перейти к делам. Претензии к госкорпорации есть и у других ведомств. Так, в Генеральной прокуратуре рассказали о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, посетовал на миллиардные хищения и нарушения в «Роскосмосе».





