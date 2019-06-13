«Транснефть» требует национализировать нефтеперекачивающие мощности. Это позволит избежать порчи нефти в экспортном трубопроводе

Государственная компания «Транснефть» готова ужесточить контроль качества нефти в трубопроводах при условии, что ей передадут все узлы учета, пункты приема нефти и нефтепродуктов. Инициатива выдвинута практически одновременно с появлением фигурантов в деле о загрязнении нефти в экспортном трубопроводе «Дружба». Фигурантами стали сотрудники дочерней структуры «Транснефти», пишет в четверг, 13 июня, РБК.

Предотвратить случаи поступления некачественной нефти в магистральные трубопроводы, оператором которых выступает компания, можно, только передав управление пунктами приема нефти самой госкомпании, уверен глава «Транснефти» Николай Токарев.

Сейчас в России работают 303 узла учета нефти и нефтепродуктов, 237 из которых используются для последующей транспортировки по нефтепроводам, причем 152 узла учета принадлежат сторонним организациям и лишь 85 – «Транснефти».

«На наших узлах учета мы организовали входящий контроль сдаваемой нефти на хлорорганические соединения», — убеждает представитель «Транснефти» Игорь Демин.







Именно превышение доли хлорорганических соединений в трубопроводе стало причиной разразившегося в апреле международного скандала с загрязнением ведущего в Западную Европу через Белоруссию нефтепровода «Дружба».

Часть владельцев частных узлов уже заявили «Транснефти», уверяют в компании, что они не способны организовать в короткие сроки постоянный контроль на содержание хлорорганики. «Речь идет не только о мелких собственниках, а об очень крупных нефтяных компаниях, которым принадлежат приемо-сдаточные пункты», — говорит представитель «Транснефти», не уточняя названия этих компаний.

«Если эти пункты попадут под контроль «Транснефти», внезапные проверки качества выполняемых работ сразу станут возможны», — считает представитель госкомпании. Он жалуется, что сейчас сотрудники монополии зачастую не могут даже войти на территорию частных терминалов и посмотреть, что там происходит.

Компания надеется добиться своего поправками в готовящийся правительством новый федеральный закон «О нефти».

«Транснефть» рассчитывает на досудебное урегулирование последствий инцидента на трубопроводе «Дружба» в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти, говорится в презентации по итогам финансовых результатов за первый квартал 2019 года, опубликованной 11 июня.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев говорил, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена от загрязненной хлором нефти в срок от шести до восьми месяцев. Уголовное дело по факту загрязнения важного экспортного товара было возбуждено сразу после вскрывшегося факта. Считающиеся виновными предприниматели уверяют, что их просто сделали козлами отпущения.