Электронному голосованию научит «Ростех». Он представил «защищённый терминал», который сам и голоса подсчитает, и «рисков избежит»

Устройство для первого в российской истории цифрового голосования разработал концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Небольшая серая коробочка станет «базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в Москве в единый день голосования 8 сентября», сообщил 13 июня сайт структуры Сергея Чемезова.

В «Ростехе» утверждают, что комплекс способен вести автоматизированный подсчет голосов, фиксировать итоги голосования и формировать отчет с данными о голосовании: «Разработку отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне», таким образом, изделие «полностью автономно и изолировано благодаря отсутствию операционной системы и доступа в Интернет».

Судя по описанию на сайте госкорпорации, устройство реагирует на голос.







«В состав оборудования цифрового избирательного участка также входит сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос», – сказано в пресс-релизе.

Как именно работает девайс по обеспечению гарантированного россиянам Конституцией права избирать, не уточняется. Но сотрудникам ЦИК расскажут все, что им будет нужно знать об устройстве.

«Мы готовы обеспечить заказчику – в данном случае Центральной избирательной комиссии – техническое сопровождение на всех этапах эксплуатации нового оборудования, включая гарантийно-сервисную поддержку и обучение персонала», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Уточняется, что пропускная способность каждого прибора – до 500 избирателей за 12 часов.

Закон о проведении первого эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года, президент Владимир Путин подписал в конце мая.

Бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров, которого Дмитрий Медведев после парламентских выборов 2011 года назвал «волшебником», категорически отказался комментировать «Фонтанке» законодательную новеллу – введение практики электронного голосования.