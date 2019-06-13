Авиакомпания iFly подпортила отпуск петербуржцам. Рейс в Анталью откладывается на 8 часов из-за опаздывающего самолёта

Петербуржцы не могут улететь в турецкую Анталью. Отдыхающие застряли в Пулково как минимум на 8 часов.

Рейс F7 4129 должен был вылететь из Северной столицы в 12.50 13 июня, однако самолёт задержали. Новое время вылета – 20.45, оно отображено на электронном табло воздушной гавани.

Причину задержки в авиакомпании назвать затруднились и попросили прислать электронный запрос, при этом не уточнив, как скоро будет дан ответ. «Фонтанка» запрос отправила.

Источник в Пулково рассказал корреспонденту издания, что рейс отложили из-за того, что борт ещё не прибыл в аэропорт. Пассажирам предоставили еду и напитки.





