Yota вернёт деньги за покупки через приложение

Пресс-служба YOTA

Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона.

«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнеров с интересными нашим пользователям товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить, к примеру, на оплату услуг связи дома или в роуминге», – комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Для получения части стоимости покупки на счет Yota достаточно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса через приложение Yota, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу. После подтверждения оплаты партнером клиент на данный момент сможет получить на счет Yota от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретного партнера. Срок возврата также зависит от подтверждения оплаты партнером и может варьироваться от 1 до 90 дней. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте https://www.yota.ru

СПРАВКА

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании – голосовая мобильная связь и интернет 4G.