Глава «АвтоВАЗа» рассказал, когда ждать новое поколение LADA 4x4

Новое поколение легендарной «Нивы», а ныне внедорожника LADA 4x4, предстоит ожидать еще как минимум три года. Сейчас на «АвтоВАЗе» обсуждают платформу для автомобиля.

Как рассказал 13 июня в интервью газете «Ведомости» президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис, новая LADA 4x4 появится не ранее 2022 года. В настоящее время в компании решают, на какой платформе будет выпускаться новое поколение модели.

При этом Каракатзанис не исключил, что после запуска производства новинки «АвтоВАЗ» продолжит выпускать и предыдущее поколение внедорожника. Но пока что никаких решений на этот счет не принято.

Помимо новой LADA 4x4, автопроизводитель работает над рестайлингом универсала LADA Largus. Он должен появиться в продаже в ближайшие 2 – 3 года и при этом, получив дизайн в новой Икс-стилистике, остаться в той же ценовой нише.







А вот раскрывать информацию о LADA Van, имеющейся в списке моделей, которые будут выпускать в рамках специнвестконтракта, глава марки отказался. Напомним, что «АвтоВАЗ» подписал специнвестконтракт с Минпромторгом РФ в декабре 2018 года. Цель соглашения – поддержать развитие в России брендов альянса (LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi) и модернизировать мощности по их производству.

Всего до 2026 года «АвтоВАЗ» планирует выпустить 8 новых моделей LADA и 9 фейслифтов. А накануне, 12 июня, в продажу запустили новую версию универсала «Гранта» – LADA Granta Cross.