Плата за туризм – ДТП, пробки, хамская парковка. Автобусы для китайцев на Тухачевского мешают ездить, ходить и спать

Троллейбусное движение на одном из загруженных участков – при въезде на Дворцовый мост – днём 13 июня на некоторое время было прервано из-за ДТП с туристическим автобусом. Заказной автобус и троллейбус 10-го маршрута притёрлись на повороте с Университетской набережной на мост (поворот там разрешён из двух рядов), собрав пробку на набережной.

Этот случай – копейка от той цены, которую петербуржцы платят за жизнь в привлекательном для туристов городе. Туристические автобусы с началом высокого сезона вызывают у горожан всё больше недовольства. Среди транспортных проблем основная, пожалуй, парковка. Громоздкие машины встают в полосах, предназначенных для движения, зачастую там, где остановка запрещена (например, на стрелке В.О.), и ждут, пока их пассажиры культурно обогатятся – в основном это касается центральных районов города.







Жители улицы Маршала Тухачевского в Полюстрово тоже жалуются на автобусы, хотя туристических достопримечательностей там нет. На углу Тухачевского и улицы Буренина расположена гостиница «Карелия», в которой ночуют китайцы. Перевозящие их водители, по словам Александра, нарушают множество пунктов ПДД: паркуются на пешеходном переходе, на тротуаре, на проезжей части вторым рядом, перекрывают выезд с Буренина и из дворов, по несколько часов стоят с работающим двигателем, сигналят друг другу по ночам. Парковка на улице Буренина в зоне действия знака «Остановка запрещена» блокирует движение в обе стороны, в часы пик там собираются пробки, добавляет Михаил. При этом у гостиницы есть своя парковка, но перевозчики, по словам местных жителей, не хотят за неё платить.

«Неоднократные разговоры с водителями позволяют сделать вывод о том, что к ощущению вседозволенности, пренебрежению правилами дорожного движения, неуважению к другим участникам дорожного движения приводит безнаказанность, что является следствием бездействия органов государственной власти, отвечающих за организацию дорожного движения, – пишет Михаил. – Жители периодически фиксируют нарушения ПДД и направляют соответствующие обращения на сайт ГИБДД, но результата пока не видно».