Google лишила мобильные приложения «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» функций определения номера и защиты от вредоносной СМС-рассылки

Компании «Яндекс» и «Лаборатория Касперского» были вынуждены урезать часть функций своих мобильных приложений по требованию владельца операционной системы Android – компании Google. Так, из приложения «Яндекса» был удалён автоматический определитель номера (АОН).

«Теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность. Чтобы у пользователя работал АОН в приложении «Яндекс», ему теперь необходимо установить «Алису», которая является частью приложения, голосовым помощником по умолчанию», – цитирует РБК разъяснения «Яндекса».

«Лаборатория Касперского» удалила из своего приложения для Android «Фильтр звонков», «Защиту приватности», которая ограничивает сбор данных об активности пользователя в Интернете со стороны различных веб-сервисов, и «СМС-антифишинг».

Причина лишения пользователей привычных функций – изменения политики Google, «касающиеся ограничения доступа сторонних приложений к конфиденциальной информации, такой, как СМС и журнал отслеживания звонков», сообщили в пресс-службе антивирусной компании.







«Мы не комментируем отдельные случаи, политика (использования Android. – Прим. ред.) опубликована», — сообщили РБК в пресс-службе Google.

Об изменениях в политике использования Android американская компания объявила в конце 2018 года. Тогда разработчикам мобильных приложений было дано время до 9 марта, чтобы привести свою продукцию в соответствие с новыми правилами, которые запрещают запрашивать доступ к звонкам и СМС, если приложения в состоянии работать без этих данных.

«Google закрывает лазейки в защите. До этих ограничений мошенники могли, например, с помощью приложений получать доступ к базе ваших звонков и СМС и выгружать их на сторонние серверы для анализа или продажи», – объяснил изданию Android-разработчик Роман Чорыев.