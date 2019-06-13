На Крестовском пройдёт благотворительный забег в помощь детям

В Приморском парке Победы 15 июня состоится забег в помощь подопечным благотворительного фонда «Яркая жизнь».

Марафон пройдёт уже в пятый раз. В этом году он посвящён добровольческому движению Петербурга. «Добровольчество – движущая сила, которая вершит добрые дела и активно участвует в развитии нашего общества», – говорят организаторы.

Участникам предлагается пробежать дистанцию 3 км, 5 км или 10 км. Также в этом году будет организован забег для детей от 6 лет, который пройдёт под девизом «Дети помогают детям».

Кроме забега для гостей подготовлена большая развлекательная программа, мастер-классы, а также интерактивные зоны для детей и взрослых.

Средства, собранные в ходе забега, будут направлены не только на развитие благотворительных программ фонда «Яркая жизнь», но и на оплату лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

За четыре предыдущих года в марафоне приняли участие более трёх тысяч человек. Среди них, и простые петербуржцы, и профессиональные спортсмены – олимпийские чемпионы, чемпионы России и мира. Благодаря собранным средствам удалось оплатить реабилитацию и лечение 18 тяжелобольных детей.

Для участия в благотворительном забеге организаторы рекомендуют зарегистрироваться заранее.