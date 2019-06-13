Пена побеждает огонь на заводе «Красный выборжец»

Пожар на территории металлургического завода «Красный выборжец» локализован к 14.43. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Петербурга 13 июня.

По данным ведомства, пламя разгорелось в двухэтажном неэксплуатируемом здании на Кондратьевском проспекте. Пожару присвоили повышенный номер вызова 1-бис. Огонь занял площадь в 60 квадратов, боролись с ним с помощью пенной атаки.

К тушению привлекли 12 расчётов и 43 человека.

Ранее в ведомстве сообщали, что возгорание возникло в трансформаторе.





