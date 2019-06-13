Российский офицер провёл месяц в плену у талибов. Для его вызволения устроили спецоперацию

Российский поисковик, экс-заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств – участников СНГ Александр Лаврентьев освобождён из афганского плена, где пробыл месяц.

Об этом 13 июня сообщает РБК. По словам самого Лаврентьева, члены поисковой экспедиции были захвачены в плен 26 марта возле города Герат – предположительно талибами. Сейчас полковник находится в столице, его освобождение произошло при помощи МИД РФ и Главного управления национальной безопасности Афганистана (ГУНБ).

«Мы прилетели в Герат, нас встретил помощник, который и оказался предателем, уже по пути из аэропорта нас захватили», — рассказал Лаврентьев.

В провинцию экспедиция направлялась для поиска и опознания останков советских воинов-интернационалистов. Часть Герата находится под контролем «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), отметил директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар.







По словам Лаврентьева, о захвате в российском посольстве в Кабуле узнали на третий день. Об этом членам дипмиссии рассказал отпущенный переводчик. Также он передал требование выкупа. Переводчика отправили обратно с аудиосообщением, в котором один из дипломатов передал, что МИД занимается вызволением Лаврентьева.

Друзья Лаврентьева рассказали, что в плену его заставляли ходить по камням, чтобы из-за ран на ногах он не смог бежать, а также пугали расстрелом. Поисковика освободили 22 апреля. Этому предшествовала спецоперация – пришлось захватить нескольких талибов, чтобы после совершить обмен пленными. Около недели россиянин провёл в посольстве, так как боевики забрали у него документы. 30 апреля он вернулся в Москву.