На севере КАД сузили еще один участок: на внутреннем кольце уберут колейность

На севере КАД Петербурга почти на неделю вводятся новые ограничения на внутреннем кольце. Дорожники ликвидируют колейность между проспектом Культуры и съездом в Мурино.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 13 по 18 июня на 27-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с проспектом Культуры и дорогой Санкт-Петербург – Матокса, закрывается движение по полосе безопасности и первой полосе. На второй и третьей полосах ограничена скорость – до 50 км/ч.

Работы выполняет ООО «Техносфера Инжиниринг». Ремонт будет вестись круглосуточно.

Напомним, что сейчас на севере кольцевой идет реконструкция, в рамках которой полностью перекрыт участок внутреннего кольца между развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры. До 1 июля транспортный поток перепускают по внешнему кольцу.







Помимо этого, с 12 по 16 июня ведутся работы по ликвидации колейности на участке внутреннего кольца между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. А до 22 июня будут приводить в порядок участок внешнего кольца между Таллинским и Московским шоссе.