МИД РФ: На атакованном в Оманском заливе танкере находились 11 граждан России

МИД России подтвердил, что среди членов экипажа одного из атакованных у границ Ирана судов были россияне.

На борту Front Altair находились 11 граждан России, 11 филиппинцев и один моряк с грузинским паспортом. Об этом 13 июня сообщает министерство иностранных дел со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.

«На борту одного из подвергшихся нападению в Оманском заливе танкеров (Front Altair) находились 11 российских моряков, все они эвакуированы спасательными службами на территорию Ирана», – уточнили дипломаты.

Напомним, что сегодня два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской Frontline и тайваньской СРС, были атакованы в Оманском заливе. По предварительный версии, по судам выпустили торпеды. Вооруженные силы Ирана спасли членов экипажа.





