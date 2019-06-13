Роман Абрамович поставил рекорд по пожертвованиям на борьбу с антисемитизмом

Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал 5 миллионов долларов Еврейскому агентству («Сохнут») на борьбу с антисемитизмом. Об этом 13 июня пишет газета Israel Hayom.

По данным журналистов, это самая большая сумма в истории, которую агентство получало от одного мецената. Глава «Сохнута» Ицхак Герцог подчеркнул, что сейчас «еврейское сообщество по всему миру подвергается рекордному количеству атак со стороны антисемитов».

Отметим, Абрамович не в первый раз отмечается на ниве борьбы с антисемитизмом. Так, принадлежащий ему футбольный клуб «Челси» ранее провел кампанию «Скажи нет антисемитизму». А в Федерации еврейских общин России (ФЕОР) говорили, что за 20 лет на нужды сообщества миллиардер потратил около 500 млн долларов.

Напомним, Роман Абрамович в мае 2018 года получил израильское гражданство — после того, как у него возникли проблемы с британской визой.





